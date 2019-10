Real Madrid, Courtois sul banco degli imputati: subisce un gol ogni due tiri

Un avvio di stagione non semplice per il Real Madrid. La formazione di Zinedine Zidane, reduce dal ko di Maiorca per 1-0, ha perso il primato in Liga, mentre in Champions League, nelle prime due gare della fase a gironi, ha raccolto solamente un punto. Tra i giocatori finiti sul banco degli imputati vi è anche il portiere belga Thibaut Courtois.

LA STATISTICA – Ad approfondire il rendimento dell’estremo difensore ci ha pensato AS, che ha posto in luce una non certo lusinghiera statistica. L’ex Chelsea, fin qui, ha subito 12 reti su 24 tiri arrivati nel suo specchio della porta: la media di un gol incassato ogni due conclusioni…