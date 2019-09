Real Madrid, Courtois: “Tifosi e stampa uccidono rapidamente le persone con le loro critiche…”

Si è concluso con il risultato di 0-0 il derby di Madrid tra Atletico e Real. Un pareggio che non soddisfa nessuna delle due squadre, come testimoniato dalle parole del portiere dei blancos Thibaut Courtois al termine del match.

RISULTATO – “Nessuno è soddisfatto dello 0-0, ma le due squadre non volevano sbilanciarsi per evitare di essere prese in contropiede. Noi comunque stiamo continuando a crescere e a migliorare: dobbiamo andare avanti su questa linea”.

CRITICHE – “I tifosi e la stampa uccidono i giocatori molto velocemente: io però tengo in considerazione solamente le critiche dei calciatori, che sanno di cosa parlano”.

ZIDANE – “Noi sappiamo dove dobbiamo migliorare e siamo con il tecnico al 200%”.