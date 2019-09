Real Madrid, disavventura Casemiro: svaligiata la casa con dentro moglie e figlia durante il derby

Brutta disavventura per il centrocampista del Real Madrid Casemiro. Mentre il brasiliano era in campo per giocare al Wanda Metropolitano il derby con l’Atletico, alcuni malviventi, come riporta El Chiringuito, hanno fatto irruzione all’interno della sua abitazione, al cui interno si trovavano la moglie e la figlia del calciatore. Da quanto trapela, le donne sarebbero fortunatamente in buone condizioni, con i banditi che si sarebbero “limitati” a svaligiare l’appartamento, situato nel quartiere residenziale de La Moraleja.

Quello di Casemiro non è il primo caso in cui l’abitazione di un noto giocatore viene preso di mira, tanto che il club avrebbe avvertito i propri calciatori di non caricare video e foto delle loro case sui social network.