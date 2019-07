Real Madrid, dramma Asensio: “La vita ti può colpire in ogni momento. Ora inizia una nuova sfida…”

Marco Asensio ha finito la stagione ancora prima di iniziarla. Il grave infortunio rimediato durante l’amichevole del Real Madrid in ICC contro l’Arsenal gli farà saltare l’intera annata. Per lui, rRottura del crociato e addio alle sfide del 2019-20.

Dopo alcuni giorni di silenzio, lo spagnolo classe ’96 ha espresso tutto il suo rammarico con alcuni tweet attraverso il suo profilo ufficiale: “Ho iniziato questa stagione con una nuova speranza, curando ogni dettaglio della mia preparazione per fare una grande annata per me e per i tifosi. Ma la vita ti può colpire in qualsiasi momento e in un istante tutto cambiare completamente. Sono stati giorni difficili per accettare questa situazione, ma ora inizia una nuova sfida personale nella mia vita e sono fiducioso che la vincerò. I vostri messaggi di sostegno e d’affetto mi danno ancora più forza per affrontare tutto questo. Ci rivedremo, a presto”.