Real Madrid, è fatta per Mbappé: la strategia di Florentino Perez

Si infiamma il calciomercato europeo e Real Madrid e Barcellona sono le assolute protagoniste. I catalani avrebbero raggiunto l’accordo con l’Inter per Lautaro Martinez, giocatore da tempo nel mirino blaugrana. Dalla Spagna parlano di un affare da 90 milioni e ora anche il Real Madrid sta preparando il super colpo: Kylian Mbappé.

REAL MADRID – MBAPPÉ: AFFARE DA 150 MILIONI

Secondo quanto riporta Don Balon Florentino Perez ha in mente una tattica ben precisa per riuscire a strappare al Psg la sua stella. Il classe 1998 ha un contratto fino al 2022, ma il giocatore non sarebbe intenzionato a rinnovare. Alla fine della stagione 2021 ecco quindi che il Real Madrid partirebbe all’attacco portando sulla scrivania di Al-Khelaifi un’offerta irrinunciabile: 150 milioni. Questa la cifra che Perez sarebbe pronto a sborsare per portare il 21enne al Bernabeu. Davanti a tale cifra sarà difficile che il presidente del Psg dica di ‘no’.