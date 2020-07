Real Madrid e la ‘Fabrica’ d’oro: 308 milioni incassati dalle giovanili. C’è anche un ex Juve

Spesso sentiamo parlare della qualità della Cantera blaugrana come vera e propria fucina di talenti. I blaugrana nel corso degli anni hanno plasmato giocatori che hanno poi fatto la storia del gioco. Xavi, Iniesta, Puyol per dirne alcuni, sono giocatori che si sono formati nelle giovanili blaugrana per poi vincere tutto con la prima squadra.

FABRICA REAL: 308 MILIONI IN 11 ANNI

In Spagna però anche il settore giovanile del Real Madrid è sicuramente uno dei migliori, soprattutto negli ultimi 11 anni. Secondo quanto riportato AS la ‘Fabrica’ è valsa ai Blancos ben 308 milioni dal 2009 ad oggi. Il club è riuscito a vendere ben 32 giocatori cresciuti nel club. L’ultimo in ordine cronologico è Hakimi che dal Dortmund è passato all’Inter. Tra questi il trasferimento record è quello di Morata. Le sue cessioni a Juventus e Chelsea hanno portato nelle casse del Real ben 72 milioni di euro.