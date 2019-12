Real Madrid, emergenza senza fine: si ferma anche Bale

Giornata da incubo per il Real Madrid. Dopo le cattive notizie riguardanti le precarie condizioni fisiche di Hazard e Marcelo, arriva un’ulteriore tegola: Gareth Bale soffre di un edema al bicipite femorale della gamba sinistra. Si tratterebbe di un problema non particolarmente grave, ma che costringerà il gallese a dare forfait per gli impegni contro Espanyol e Bruges. Probabile che Bale venga risparmiato anche nella gara con il Valencia, per poi tornare regolarmente a disposizione per il Clasico contro il Barcellona in programma il prossimo 18 dicembre al Camp Nou.