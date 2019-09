Real Madrid, ennesimo infortunio: Mendy a rischio per il derby con l’Atletico

Un avvio di stagione senza pace per il Real Madrid. I blancos, in queste prime settimane, hanno già dovuto fare i conti con numerosi infortuni e adesso dovranno fare a meno anche di Ferland Mendy. Il difensore, come riportato dallo staff medico dei madrileni, ha infatti riportato una lesione muscolare all’adduttore della gamba sinistra, con il giocatore che salterà la sfida di domani con l’Osanuna e, con ogni probabilità, anche il derby del Wanda Metropolitano di domenica prossima contro l’Atletico Madrid.

Per il tecnico Zinedine Zidane un’assenza non da poco, visto che anche Marcelo è attualmente ai box a causa di un problema fisico.