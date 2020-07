Real Madrid, Figo: “Senza Cristiano Ronaldo merengues con meccanismi nuovi e sempre vincenti”

L’ex fuoriclasse del Real Madrid Luis Figo, ha parlato al giornale As del suo connazionale Cristiano Ronaldo attaccante della Juventus: “Cristiano Ronaldo è stato molto importante per il Real Madrid e il Real Madrid per lui. È insostituibile, ma il Real Madrid ha trovato meccanismi per vincere senza di lui”. Per quanto riguarda le principali stelle Real Madrid, Figo ha evidenziato più Karim Benzema: “È un grande giocatore e lo ha dimostrato quest’anno. Ha fatto un passo importante da quando Ronaldo se n’è andato, perché si sentiva più importante. È una mix di un “nove” e un “dieci”. “