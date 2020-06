Real Madrid, giallo dopo la vittoria sull’Eibar: Zidane furioso negli spogliatoi

Una vittoria per tenere aperti i giochi nella Liga. La ripresa del massimo campionato spagnolo ha visto Barcellona e Real Madrid tornare al successo e ai tre punti continuando il duello serrato per la conquista del titolo. In casa blanca, però, nonostante il 3-1 all’Eibar c’è chi proprio non è rimasto soddisfatto di come sono andate le cose. Come riporta Marca, infatti, Zinedine Zidane non avrebbe accolto esattamente col sorriso la prova dei suoi e si sarebbe scagliato a muso duro con la squadra al termine del match.

Real Madrid: giallo Zidane negli spogliatoi

Va bene vincere, va bene farlo con tranquillità, ma attenzione ai cali di concentrazione e al giocare in maniera svogliata. Questi gli appunti di Zidane fatti alla squadra. Il quotidiano spagnolo, infatti, sottolinea come Zizou non era affatto felice della vittoria e del modo in cui essa è maturata. Un primo tempo preciso e sicuro, come confermato anche dal mister nella conferenza stampa post match, ma una ripresa decisamente sottotono. “Tutto è andato bene nel primo tempo, ma nel secondo ci siamo rilassati”. Queste le parole pacate al termine della gara. Ma la verità è che di pacato, Zidane ha avuto ben poco con i suoi. Al triplice fischio l’allenatore ha rimproverato i suoi avvisandoli per il futuro. Una vera e propria sfuriata negli spogliatoi per tenere alta la concentrazione del team. Messaggio recepito? Vedremo quale sarà l’inizio della settimana sul campo, con i blancos già impegnati nell’allenamento odierno.