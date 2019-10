Real Madrid, gioia Hazard: “Primo gol indimenticabile. Critiche? La gente parla troppo…”

Prima gioia per Eden Hazard. L’esterno d’attacco del Real Madrid, arrivato in estate dal Chelsea dopo una lunga trattativa, si è finalmente sbloccato in campionato. Primo gol con la maglia madrilena e prima esultanza liberatoria.

Dopo il successocontro il Granada, Hazard ha parlato al canale tematico del club Real Madrid Tv condividendo le proprie sensazioni: “Il primo gol è sempre difficile ma è indimenticabile. Nel corso della gara ho tirato in porta con maggiore sicurezza. Spero di segnare ancora molti gol per questo grande club. È importante segnare”.

SASSOLINO – Criticato spesso per la sua forma e la sua scarsa incisività in questo avvio di stagione, Hazard risponde senza giri di parole: “Critiche? La gente parla troppo e ho sentito davvero molte cose. Ecco perché è stato importante segnare per me, per dare una risposta sul campo. Granada? È una squadra molto forte, ecco perché erano secondi. Abbiamo dato tutto ma possiamo sempre migliorare”, ha concluso Hazard.