Real Madrid, grana Hazard: il belga non recupera per il derby con l’Atletico

Niente Atletico Madrid per Eden Hazard. Il fantasista del Real, reduce da un infortunio, non sarà a disposizione per la gara contro i Colchoneros in programma sabato prossimo al Bernabeu alle 16. La notizia è stata riportata da AS, che sottolinea come il belga, malgrado abbia ricominciato ad allenarsi con il gruppo da questo lunedì, non verrà convocato per la sfida con la formazione di Diego Simeone. I blancos non vogliono infatti correre alcun rischio, anche perché all’orizzonte si intravede la sfida con il Manchester City, valevole per gli ottavi di finale di Champions League. Un doppio incontro per il quale le merengues vogliono contare a pieno regime sul giocatore.

