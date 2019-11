Real Madrid, Hazard ammette: “Non riuscirò a fare quello che ha fatto Cristiano Ronaldo qui…”

Nel corso dell’interessante intervista rilasciata a Le Parisien, Eden Hazard, attaccante del Real Madrid, ha parlato anche del continuo confronto con l’ex numero 7 merengues Cristiano Ronaldo. Un paragone che, al momento, visti i numeri impressionanti del portoghese, appare decisamente sbagliato.

L’ex Chelsea, dal canto suo, ha voluto ribadire la propria posizione: “Quando entro in campo, non penso che Cristiano abbia giocato qui prima di me”, ha detto Hazard. “Nella mia mente non mi confronto con lui. Lascio che la gente lo faccia. Sicuramente non riuscirò a realizzare più gol per il Real Madrid di quelli che ha fatto lui, ma cercherò di fare tutto ciò che è in mio potere. Quando mi sono trasferito al Real Madrid, è stato difficile per me, perché 2-3 giorni prima della prima partita mi sono infortunato, e poi ho impiegato quattro settimane per riprendermi. Ha rallentato la mia preparazione per la stagione”.