Real Madrid, Hazard bacchetta: “Mercato pazzo, nessun giocatore dovrebbe valere 100 milioni”

E’ stato il super colpo di mercato dell’estate del Real Madrid, anche se, nei primi mesi della sua nuova avventura in Spagna, ha faticato più del previsto. Stiamo parlando di Eden Hazard, che i blancos hanno prelevato in estate dal Chelsea per l’ingente cifra di 100 milioni di euro. E proprio del costo dell’operazione che lo ha portato alla corte di Zinedine Zidane, ha parlato il fantasista belga a Le Parisien.

SOLDI – “So di essere costato molto, ma sono soldi che girano fra i club. Il mercato di oggi è pazzo, credo che nessun giocatore dovrebbe valere 100 milioni. Alla cifra che sono stato acquisato, in ogni caso, non penso: giocherei al massimo anche se fossi costato cinque milioni”.