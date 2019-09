Real Madrid, Hazard: “Debutto molto bello, spero sia il primo di una serie di successi”

Prima al Santiago Bernabeu con la maglia del Real Madrid per l’esterno offensivo Eden Hazard, che è subentrato infatti a Casemiro nel secondo tempo del match vinto dai blancos per 3-2 contro il Levante. “È stata una grande emozione, una sensazione molto piacevole perché il pubblico mi ha applaudito – ha detto il 28enne ex Chelsea -. Si tratta di uno stadio bellissimo dove ho sempre sognato di giocare. Spero naturalmente che sia l’inizio di una bella fase in cui mi concentro godendomi il calcio insieme ai miei compagni, sperando di ottenere una bella serie di vittorie”. Insomma, un debutto positivo per il belga, colpaccio dell’estate 2019 da parte del club di Florentino Perez. Per la cronaca, il Real ha vinto grazie alle reti di Benzema (doppietta) e Casemiro.