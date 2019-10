Real Madrid, Hazard felice ma Zidane un po’ meno: il belga padre per la quarta volta salta la gara di campionato

Una bella notizia per Eden Hazard, un po’ meno per il Real Madrid e per Zinedine Zidane. L’asso belga è diventato padre per la quarta volta e non sarà a disposizione per la gara del weekend contro il Maiorca.

L’assenza del belga si somma ai tanti forfait già messi in conto dal tecnico francese. Infatti, oltre all’ex Chelsea, il Real Madrid dovrà fare a meno di Carvajal, Kroos, Modric e Bale su tutti. Al posto di Hazard è stato convocato Mariano Diaz. Ecco la lista dei convocati: Courtois, Areola e Altube. Militão, Ramos, Varane, Marcelo, Odriozola e Mendy. Casemiro, Valverde, James e Isco. Benzema, Jovic, Brahim Diaz, Mariano, Vinicius Jr. e Rodrygo.