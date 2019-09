Real Madrid, Hazard massacrato sui social: spopolano i meme di derisione!

Una serata da dimenticare. Il Real Madrid, nella giornata di ieri, è stato travolto per 3-0 dal Paris Saint-Germain nel primo turno della fase a gironi della Champions League. Un ko pesantissimo, con la prestazione opaca dei blancos messa in evidenza da una statistica: zero tiri in porta.

Tra i protagonisti in negativo del match del Parco dei Principi Eden Hazard, il super colpo dell’estate dei madrileni. Il belga ha ricevuto un impietoso 2 in pagella da parte de L’Equipe e, sui social, si sono ben presto diffusi divertenti meme tra le due versioni del fantasista: quella scintillante con la maglia del Chelsea e quella sfuocata con i colori del Real.