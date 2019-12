Real Madrid, Hazard preoccupa: alla cena di squadra con le stampelle e… accompagnato da Courtois

Problemi in casa Real Madrid in vista dei prossimi impegni, su tutti i Clasico contro il Barcellona del 18 dicembre. A preoccupare l’ambiente blancos sono le condizioni di Eden Hazard. L’asso belga si è presentato alla cena di squadra con le stampelle.

Come rivela Marca, infatti, l’ex Chelsea ha ancora dolore e non si fida neppure di guidare la macchina tanto che è stato visto arrivare nella vettura con il connazionale Courtois. Lo stesso Zidane, nelle scorse ore, era stato molto cauto sulle condizioni di Hazard e le immagini diffuse sul web confermano che il belga potrebbe non recuperare nel breve periodo. Il tempo stringe: mancano solamente 13 giorni alla gara contro il Barcellona.