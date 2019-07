Real Madrid, Hazard preso di mira: sarebbe in sovrappeso di sette chili

Non c’è pace in casa Real Madrid. Dopo il caso Bale e gli infortuni di Asensio, Mendy e Jovic ecco che dalla Spagna Eden Hazard è finito nel mirino della critica per questioni legate al suo…peso.

Il neo acquisto, arrivato dal Chelsea, si sarebbe presentato in ritiro con evidenti chili di troppo dando nell’occhio per qualche forma non proprio da atleta di livello. Stando a quanto riporta Sport, alcune fonti vicine al Real Madrid avrebbero parlato addirittura di sette chili di sovrappeso. Troppi per un calciatore del suo spessore. Spetterà dunque a Zinedine Zidane e al suo staff aiutare Hazard a rimettersi in forma nel più breve tempo possibile. Il belga dovrà essere al top per l’inizio de La Liga e aiutare i blancos a tornare al successo.