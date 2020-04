Real Madrid, Hazard: “Quarantena? Sto cercando di non mangiare troppi panini, ma non è facile…”

L’emergenza Coronavirus sta colpendo con violenza la Spagna, ad oggi il Paese europeo con il maggior numero di contagi. Una situazione che, ovviamente, ha imposto lo stop ai campionati, con i giocatori costretti ad una quarantena forzata. Un isolamento vissuto con disagio dal fantasista del Real Madrid Eden Hazard, che, a RTBF, ha ammesso di combattere con una particolare tentazione.

TENTAZIONE – “Per me è complicato, sto cercando di non mangiare molto. Mi sto impegnando per non andare troppo spesso alla dispensa per mangiare panini, ma non è facile… Adesso sto lavorando online con il fisioterapista, non può venire qui perché si è ammalato e deve rimanere a casa. Sto lavorando per rafforzare la mia caviglia e sto facendo quello che posso da casa”.

