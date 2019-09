Real Madrid, Hazard: “Qui tutti si aspettano di vincere la Champions ogni anno: noi ci proveremo”

Primi mesi con la maglia del Real Madrid per Eden Hazard, prelevato in estate dal Chelsea. Il belga, in vista della gara di mercoledì contro il Paris Saint-Germain in Champions League, ha parlato ai canali ufficiali della UEFA.

REAL – “Ho sempre sognato di giocare nel Real, era nei miei desideri fin da quando ero al Chelsea. Con i blues non mi aspettavo di giocare per sette anni, ma alla fine tutto è andato bene. Ora voglio dare il massimo qui: questo è il club per eccellenza”.

CHAMPIONS LEAGUE – “So che i tifosi qua si aspettano sempre di vincere la Champions League, lo avverti quando arrivi. Ci sono moltissime aspettative e forse è proprio per questo che il Real ha vinto così tante volte questa competizione”.

ZIDANE – “Sono felice di lavorare con lui. Mi sento come un bambino piccolo: ogni giorno imparo qualcosa, sia da lui che dagli altri giocatori. Con Zizou posso solo crescere”.

OBIETTIVO – “Quando sei in un club come questo devi vincere e devi segnare. Cercherò di dare il meglio in campo e sono sicuro che i risultati arriveranno. Voglio fare a Madrid quello che ho fatto al Chelsea”.

PRESENTAZIONE – “E’ stato qualcosa di speciale: vedere tutti i tifosi, il presidente che tiene un discorso, tutte le telecamere su di te… E’ impossibile da descrivere. Mi sono emozionato ed è stato piacevole: preferisco però quando a parlare sono i miei piedi in campo”