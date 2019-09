Real Madrid, Hazard: “Derby? Vogliamo far felici i nostri tifosi, e cerco il primo gol”

È ancora alla ricerca della migliore condizione fisica e del primo gol con la maglia del Real Madrid l’esterno offensivo Eden Hazard. Potrebbe trovarlo sabato sera nel derby in casa dell’Atletico Madrid? Di sicuro ha molta voglia di giocarlo, dopo che ieri è stato in panchina tutto il tempo nella vittoria per 2-0 con l’Osasuna: “Il mio obiettivo è molto chiaro in vista di sabato: segnare, vincere e regalare soddisfazioni a tutti i nostri tifosi – ha detto l’ex Chelsea in un evento pubblicitario targato Mahou -. Uno che gioca a calcio conosce perfettamente i sentimenti e la passione calcistica di due squadre che risiedono nella stessa città. Mi piacerebbe giocare contro il mio amico Diego Costa, era mio compagno di squadra”. Messo come detto a riposo nel turno infrasettimanale, il belga cerca il primo gol nella stracittadina di Madrid. È mancato nelle prime tre giornate per un problema alla coscia.