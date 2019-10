Real Madrid, il retroscena: Florentino Perez voleva cedere Sergio Ramos

Un avvio di stagione fra alti e bassi, quello di cui è stato fin qui protagonista il Real Madrid. Se infatti i blancos possono vantare il primato in Liga, complicatissime sono state le prime due giornate di Champions League, con appena un punto raccolto nelle sfide contro Paris Saint-Germain e Club Brugge. Neanche la cura Zidane sembra quindi in grado di riportare le merengues allo standard di rendimento tenuto fino a pochissimi anni fa, con l’ambiente che inizia a rumoreggiare.

RETROSCENA – In queste ore, come riporta il Daily Star, sarebbe emerso un ulteriore retroscena che potrebbe rendere ancor più incandescente l’ambiente: il presidente Florentino Perez, durante la scorsa estate, avrebbe infatti cercato in tutti i modi di vendere Sergio Ramos, con il rapporto con il difensore ormai giunto ai minimi termine.