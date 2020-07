Real Madrid, il sostituto di Hakimi arriva dal Bayern Monaco

Il Real Madrid ha già individuato e bloccato per la prossima stagione il sostituto di Hakimi, nuovo acquisto dell’Inter di Antonio Conte. Il giocatore quest’anno ha giocato in Bundesliga, nel Bayern Monaco, ed è molto apprezzato da Zidane.

IL SOSTITUTO

Il sostituto di Hakimi dovrà avere caratteristiche del tutto simili al terzino che quest’anno ha giocato nel Borussia Dortmund, ma cosa ancor più importante dovrà essere disposto a fare da riserva a Ferland Mendy, che in questo momento è il titolare indiscusso della fascia destra e che difficilmente verrà scalzato da qualcuno. Dunque i Blancos sono alla ricerca di un giocatore duttile e dalle buone capacità fisiche, che si accontenti di un posto in panchina, pronto ad incidere quando chiamato in causa. L’uomo giusto con questo identikit proviene proprio dalla Bundesliga, precisamente dal Bayern Monaco.

IL GRAN RITORNO

Alvaro Odriozola sarà il sostituto di Hakimi nella prossima stagione. Come rilanciato da Don Balòn, l’operazione è stata approvata da Zidane e dal resto del team di mercato madrileno, che vedono nel rientro del terzino spagnolo un’operazione a costo zero e di sicuro rendimento. Odriozola quest’anno è stato in prestito al Bayern Monaco dal Real Madrid, giocando appena tre partite. Un ritorno in Spagna come vice-Mendy per lui rappresenta l’opportunità di mettersi in mostra e giocarsi nuovamente le sue carte alla corte di Zidane, che ancora una volta potrà contare su di lui per tutta la stagione.