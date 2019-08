Real Madrid, in arrivo un altro colpo da novanta

Non accenna a placarsi la fame del Real Madrid in sede di mercato. I blancos, decisi a lasciarsi alle spalle una stagione da incubo, hanno già piazzato numerosi colpi, tra i quali spicca quello di Eden Hazard, prelevato dal Chelsea vincitore dell’ultima edizione di Europa League, ma non sono ancora sazi: nel mirino adesso c’è uno dei gioielli dell’Ajax.

VAN DE BEEK – Il Real sta infatti corteggiando Donny Van De Beek, giocatore che, al pari di De Jong, passato al Barcellona, e De Ligt, approdato alla Juventus, si è messo particolarmente in evidenza durante l’ultima spettacolare stagione dei lancieri. Nei prossimi giorni è attesa un’offerta ufficiale.