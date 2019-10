Real Madrid, indiscrezioni sulla maglia per la prossima stagione: dettagli rosa e non solo

Come capita abitudinariamente, il portale Footyheadlines ha svelato la nuova divisa di una squadra di calcio per la stagione calcistica che verrà (2020-21). Oggi parliamo del Real Madrid, che potrebbe avere alcuni dettagli rosa sulla casacca, fra cui la scritta del main sponsor Fly Emirates, la parte finale delle maniche e alcune righe che appaiono sui fianchi, tipici dello stile Adidas, sponsor tecnico (ha un contratto con il Real fino al 2031!). Ben visibile anche un pattern sullo sfondo: la camiseta sarà naturalmente blanca come la storia del più prestigioso club al mondo vuole, ma in trasparenza si vedono alcune macchioline grigie, che ricorda la macellazione di un ghepardo.