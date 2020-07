Real Madrid, Isco è un caso: compagni arrabbiati per i suoi “recuperi sospetti” dagli infortuni

Isco è un caso al Real Madrid. Lo spagnolo non sta vivendo certo un’annata da ricordare e vanta solo 12 partite giocate da titolare. Alla base di questa poca continuità ci sarebbero i suoi continui problemi fisici che ne impedirebbero un costante impiego da parte di Zidane. Secondo Mundo Deportivo, proprio le sue condizioni fisiche sarebbero al centro di una grossa discussione interna tra compagni di squadra.

Isco: problemi fisici e “recuperi sospetti”

Da quanto si apprende, i rapporti del trequartista con il resto dello spogliatoio del Real Madrid sarebbero ai minimi storici a causa di alcuni problemi fisici definiti sospetti e del suo scarso impegno in allenamento. Se quest’ultimo aspetto rischia di non essere una novità, a sorprendere è l’aspetto fisico. Il giocatore, infatti, è sempre stato sostituito da Zidane nelle gare giocate da titolare ma soprattutto ha giocato meno minuti di ben 13 dei suoi compagni arrivando praticamente alla pari di Hazard che, però, era reduce da un grave infortunio.

L’ultimo infortunio in ordine cronologico è stato piuttosto sospetto. Fermatosi il 17 giugno durante l’allenamento, Isco sarebbe dovuto stare fermo circa tre settimane per un problema al tendine del ginocchio. Invece, solamente una settimana giorni è sceso in campo saltando due gare contro Valencia e Real Sociedad. Da quanto si apprende, il sospetto è che Isco stia usando questi problemi fisici per decidere quando giocare e quando stare a riposo. Non certo un bel comportamento anche verso i suoi compagni di squadra, specialmente in un momento così importante come la ripartenza dopo lo stop coronavirus e la lotta al titolo con il Barcellona.

Questa sera il Real Madrid giocherà contro il Getafe con la possibilità di portarsi a +4 sui rivali catalani. Da capire se Isco sarà del match oppure no…

