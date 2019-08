Real Madrid, James Rodriguez non convocato per l’amichevole con la Roma

Tornano ad allontanarsi le strade di Real Madrid e James Rodriguez. Il colombiano, che sembrava più vicino ad una permanenza con i blancos dopo il grave infortunio di Marco Asensio, non è stato infatti convocato dal tecnico Zinedine Zidane per l’amichevole che le merengues giocheranno quest’oggi contro la Roma. Un indizio che svela come il francese non riponga molta fiducia nel giocatore, rientrato a Madrid dopo un prestito biennale al Bayern Monaco. Della notizia può rallegrarsi il Napoli, che può così tornare a sperare di portare James Rodriguez all’ombra del Vesuvio.

BALE – Nell’elenco dei convocati figura invece il gallese Gareth Bale, che potrebbe restare al Real almeno fino a gennaio.