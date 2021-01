Real Madrid k.o., Courtois non si arrende: “Dobbiamo continuare a combattere per la Liga…”

In 10 praticamente per tutta la gara a causa del rosso a Militao. Il Real Madrid non riesce a portare a casa neppure un punto dalla gara di Liga contro il Levante. 1-2 per i blancos, ancora senza Zidane in panchina per via del coronavirus. Un k.o. che mette la squadra dei galacticos in una posizione ancora peggiore in ottica classifica. L’Atletico Madrid capolista, infatti, ha ben 7 punti di vantaggio con due gare in meno giocate. Proprio della lotta al primato ha parlato Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ai microfoni di Movistar TV.

Courtois: “Dobbiamo combattere ancora”

“Abbiamo preso il rosso subito e poi la partita è stata complicata. Abbiamo lottato, ci abbiamo provato e il gol subito da calcio d’angolo è un peccato”, ha spiegato Courtois, per altro autore di una grande parata sull’1-1 quando ha stoppato un calcio di rigore. “Ci abbiamo provato ma loro hanno giocato molto bene. Ci è mancato qualcosa per creare azioni pericolose”.

Sulla battaglia in campionato e il distacco dall’Atletico capolista: “La Liga? Dobbiamo continuare a combattere. L’Atlético continua a vincere, è quello è evidente, dobbiamo continuare a competere e sperare che perdano. La mancanza di continuità? Oggi non si può parlare di una brutta partita, è difficile giocare con 10 dal minuto 7 contro una buona squadra come il Levante”.