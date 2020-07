Real Madrid, Kane si può fare: la strategia per raggiungerlo

Il Real Madrid cerca un centravanti di spessore internazionale che garantisca un buon numero di gol e che sia in grado di trascinare la squadra nei momenti di maggiore difficoltà. L’eredità di Cristiano Ronaldo a due anni dalla sua partenza è rimasta vacante, e trovare un sostituto all’altezza non è affatto semplice.

L’EREDITÀ

Cristiano Ronaldo ha lasciato un vuoto in casa madrilena difficile da colmare. Sebbene il portoghese non fosse una vera e propria punta, il numero di reti che portava a casa in ogni stagione superava la media reti dei migliori centravanti europei, permettendo agli uomini di Zidane di giocare con CR7 e una punta più di supporto che d’attacco, Karim Benzema. Da quanto il portoghese è arrivato in Italia, a Madrid il potenziale delle reti stagionali è calato vertiginosamente, e da qui la necessità di trovare un nuovo centravanti che sappia segnare e convincere una dirigenza che pretende tantissimo dai propri calciatori.

IL SOGNO KANE

Kane per il Real Madrid rappresenta un vero e proprio sogno. La squadra di Florentino Perez avrebbe bisogno di un innesto del genere: un centravanti capace di giocare con la squadra e di buttarla dentro quando si presenta la prima occasione utile. Prenderlo però non sarà semplice: l’attaccante inglese costa parecchio, e in epoca di crisi post-coronavirus potrebbero esserci delle complicazioni in termini di liquidità. Il Real Madrid, però, ha pronto un piano.

IL PIANO

Il piano dei Galattici è molto lineare: prima di tutto cedere le eccedenze in rosa, rappresentate da Luka Jovic e Mariano, per tentare di fare cassa e aumentare la disponibilità del club; la seconda mossa sarà quella di convincere José Mourinho a diminuire il costo del cartellino del giocatore, attualmente valutato intorno ai 120 milioni di euro. Con questa strategia i blancos sperano di riuscire ad ottenere il centravanti britannico fin dall’inizio del prossimo campionato, Mourinho permettendo.