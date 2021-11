Real Madrid, Kroos ammette: “Vorrei giocare nel nuovo Bernabeu”

Toni Kroos ammette di voler continuare a giocare con il Real Madrid per riuscire a calcare il campo del nuovo Bernabeu

A far le fortune del Real Madrid negli ultimi anni ci ha pensato anche Toni Kroos. Il centrocampista tedesco, campione del mondo nel 2014 con la propria Nazionale e per quattro volte con i Blancos, sta valutando le prossime mosse della sua carriera. Tuttavia non pare intenzionato a lasciare presto il club spagnolo. Infatti, come ha raccontato ai canali ufficiali del Real Madrid, avrebbe ancora un ultimo sogno da realizzare: "Abbiamo visto come sarà il nuovo Bernabeu in futuro ed è davvero impressionante. Non vedo l'ora di giocarci e spero di poter stare qui qualche altro anno per farlo".