Real Madrid, Kroos fissa gli obiettivi: “Voglio vincere la quinta Champions”

Il Real Madrid non sta vivendo un momento particolarmente felice. I Blancos devono inseguire in campionato dietro allo scatenato Atletico, mentre in Copa del Rey sono già stati eliminati a sorpresa. In Champions è già partito il countdown per la sfida contro l’Atalanta. Un test durissimo, che però sembra motivare moltissimo Toni Kroos. Il centrocampista tedesco resta uno dei punti di forza della squadra madrilena.

OBIETTIVI

Lo stesso Kroos ha le idee chiare sui prossimi traguardi. Queste le sue parole ai microfoni di TOMorrow: “Quando hai provato la sensazione di vincere una Champions, vuoi tornare a vincerne un’altra. Potrebbero volerci anche degli anni ma quella sensazione che provi non scompare. Pur avendola vinta già quattro volte, continuo a inseguire il sogno di vincere la Champions per la quinta volta. Sarà difficile”. L’Atalanta e tutte le avversarie sono già avvertite.