Real Madrid, Kroos: “Il Chelsea non mi preoccupa. Zidane con noi anche nel 2022”

Il centrocampista tedesco si mostra fiducioso in vista della semifinale di Champions

Vigilia di semifinale di ritorno per il Real Madrid. Domani i Blancos andranno all'assalto del fortino del Chelsea con l'obiettivo di vincere o con un pareggio che va dal 2-2 in poi. Durante la conferenza stampa, Tony Kroos ha analizzato l'avvicinamento della sua squadra: "Il Chelsea non mi ha mai tolto il sonno. Conosciamo la qualità e la forza di cui dispone. Ci vedo molto bene. Abbiamo recuperato giocatori che non erano all'andata. Siamo tutti pronti a correre e lottare fino alla fine Ma quello che faremo con la palla sarà importante. La cosa principale è che non ha paura di avere la palla. Ha qualcosa e ha le qualità per giocare a questo livello".