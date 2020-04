Real Madrid, Kroos: “Taglio degli stipendi? Solo per cose sensate, altrimenti diventano donazioni ai club…”

Continua a tenere banco la questione sul taglio degli stipendi ai calciatori. Sull’argomento, ai microfoni di SWR Sport, è intervenuto il centrocampista del Real Madrid Toni Kroos.

TAGLIO – “Una riduzione dello stipendio è come una donazione a fondo perduto o nei confronti del club. Da parte mia sono favorevole al taglio, ma per cose sensate. La situazione dei club? Numerose squadre non hanno delle entrate pianificate. Tutto dipenderà da quanto resterà fermo tutto: se ad esempio il calcio dovrebbe riprendere a maggio, si troverebbero sicuramente delle soluzioni. Se invece sarà necessario fermarsi fino all’inverno, alcuni club potrebbero non farcela”.

DALLA SPAGNA: REAL MADRID ALL’ASSALTO DI KANE