Real Madrid, Kubo ceduto al Maiorca

Nuova avventura per il talento giapponese Takefusa Kubo. L’attaccante classe 2001, come riporta AS, ha infatti raggiunto l’accordo per passare dal Real Madrid al Maiorca con la formula del prestito. Il giocatore ha già raggiunto l’isola spagnola, dove sosterrà le visite mediche prima di porre la propria firma sul contratto.

Kubo, durante le amichevoli prestagionali, ha avuto un buon minutaggio con la maglia dei blancos, mettendo in mostra le sue grandi potenzialità. Il piano iniziale dei madrileni era quello di farlo giocare con la formazione Castilla, poi però, di fronte alla possibilità di giocare in Liga, sia l’attaccante che la società hanno deciso di non lasciarsi sfuggire l’opportunità.