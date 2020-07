Real Madrid la festa è qui: 34° titolo in bacheca

Il Real Madrid ha vinto la Liga 2019/2020. A decidere il successo per 3-1 contro il Villarreal di questa sera con doppietta di Karim Benzema. Per la squadra della capitale è la Liga numero 34 in bacheca che porta la firma di Zinedine Zidane un allenatore vincente che ha arricchito il palmares del Real Madrid con titoli nazionali e Champions League. Dalla ripresa post-Covid il Real vola: 10 successi su 10 e i blancos sono diventati Campeones. Nonostante le numerose rotazioni e il gran numero di schieramenti diversi, Zizou ha fatto affidamento su un blocco chiaro e ben definito. Come testimoniano i minuti giocati, gente come Courtois, Ramos, Carvajal, Casemiro e Benzema abbiano costituito la colonna vertebrale del gruppo. Ognuno di loro ha offerto un rendimento altissimo durante l’intera stagione, tutti supportati anche dall’assenza di infortuni. A sostegno di quel blocco solido, un altro gruppo di attori co-protagonisti dal rendimento garantito, come Varane, Kroos, Modric e Marcelo, anch’essi “reduci” di quella vecchia guardia strettasi attorno al suo comandante.

