Real Madrid, la neve blocca la partenza per Pamplona: Zidane e squadra tre ore in aereo

Qualche problema per il Real Madrid in vista della trasferta di Liga contro l’Osasuna. La squadra blanca, come mostrato sui social e come confermato dai diversi media iberici, ha trascorso diverse ore della notte… in aereo. Complice la neve e le piste ghiacciate a causa del maltempo e di “Filomena”, Zidane e i suoi hanno visto posticipata la partenza per Pamplona.

I galacticos hanno dovuto aspettare bene 4 ore prima di poter muoversi e atterrare con la squadra che sarebbe rimasta ferma in aereo diverse ore in attesa di ricevere l’ok per il volo. Una disavventura dovuta, appunto, alla neve caduta in Spagna in queste ultime ore e che ha paralizzato il traffico aereo costringendo molti voli a saltare o a ritardare. Anche il Real Madrid non è stato risparmiato.