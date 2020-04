Real Madrid, l’idea se riparte la Liga: gare casalinghe al centro sportivo di Valdebebas

Porte chiuse, sì. Allora tanto vale giocare nel proprio centro sportivo. Questa l’idea del Real Madrid in caso di ripartenza senza pubblico de La Liga. Nelle scorse ore l’indiscrezione lanciata da Ok Diario, adesso la conferma che arriva anche da Marca.

Il Real Madrid starebbe pensando di disputare le sei partite casalinghe restanti di questa stagione di campionato nel centro sportivo di Valdebebas. In questo modo, i lavori allo stadio Santiago Bernabeu già previsti per i prossimi mesi potrebbero iniziare in anticipo. Stando a quanto si apprende, la squadra di Zidane giocherebbe quindi nel campo Alfredo Di Stefano con l’ok della RFEF, la federcalcio spagnola. L’impianto è a norma e dispone di tutti i comfort necessari per poter disputare le partite di campionato.