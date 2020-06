Real Madrid, Lucas Vazquez è pronto: “Ci aspettano 11 finali e vogliamo vincere la Liga”

Lucas Vázquez è pronto e non vede l’ora che la Liga possa ripartire. L’attaccante esterno del Real Madrid ha parlato ai canali ufficiali del club blancos a Realmadrid TV a proposito della ripresa del campionato e dell’atteggiamento positivo suo e del gruppo. Messaggio chiaro alle rivali in campionato: “Vogliamo vincere”.

Lucas Vazquez: “Ci aspettano 11 finali”

Non fa giri di parole Lucas Vazquez quando si tratta di parlare di tornare in campo per i tre punti e iniziando sul primissimo allenamento da parte della squadra con tutti gli effettivi ha commentato: “Dall’11 marzo senza allenarci tutti insieme. Finalmente siamo tornati. È quello che piace a tutti, le sessioni di allenamento in cui tutti i nostri compagni di squadra si godono il calcio. Ci stiamo allenando per cercare di metterci in forma al top per l’inizio della Liga”. E ancora: “Il calcio ha diversi aspetti: quello fisico è molto importante ma c’è anche il mentale. Questa combinazione dei due fattori consente di arrivare molto bene all’inizio del campionato. L’Eibar (prossimo avversario dei blancos ndr) è il punto di partenza per quelle 11 finali che dobbiamo ancora disputare e speriamo di poter raggiungere tutte le vittorie che, alla fine, ci permetteranno di ottenere il titolo di campionato”. Ricordiamo che il Real Madrid è all’inseguimento del Barcellona che ha un vantaggio di 2 punti in classifica.