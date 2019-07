Real Madrid, maledizione infortuni: anche Jovic ko

Oltre al danno anche la beffa. Sembra essere un’estate maledetta per il Real Madrid e i suoi giocatori. Dopo il pesante ko contro l’Atletico Madrid nell’International Champions Cup, ecco un’altra brutta notizia: Luka Jovic si è infortunato alla caviglia e potrebbe stare fuori a lungo.

Come riporta Marca, l’attaccante serbo è il terzo infortunato in casa blanca. Prima del problema del classe ’97, l’infortunio di Asensio e solamente due giorni fa quello, meno grave, di Mendy. Il pProblema alla caviglia dopo mezz’ora, a causa di uno scontro con Oblak, costringerà l’ex Eintracht Francoforte a dare forfait per almeno qualche settimana. Il suo guaio alla caviglia sinistra non sembra di piccola entità e verrà valutato in modo più dettagliato nelle prossime ore.