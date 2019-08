Real Madrid, Marcelo allontana Neymar: “Non abbiamo bisogno di rinforzi, siamo già forti così”

E’ iniziato con una vittoria per 3-1 sul campo del Celta Vigo il campionato del Real Madrid. I blancos, dopo la deludente passata stagione, sono chiamati al riscatto e degli obiettivi della formazione di Zinedine Zidane, ai microfoni di Sport Bild, ha parlato il terzino brasiliano Marcelo.

MERCATO – “Non abbiamo bisogno di ulteriori rinforzi, la nostra squadra è forte. Se ci concentriamo, possiamo vincere tutto”.

OBIETTIVO – “Da quando sono qua, il club mi ha insegnato a lottare per tutti i titoli: anche quest’anno sarà così. Vogliamo lottare in campionato, in Champions League e in coppa”.

CRITICHE – “Ho ormai imparato a convivere con le critiche, ne ho ricevute fin dal primo giorno che sono arrivato a Madrid. Conosco me stesso meglio di chiunque altro e so quando sono in forma e quando no. Quando le cose non vanno, so che devo lavorare per migliorare”.

KROOS – E’ un grande giocatore, ha vinto tutto con il Real e con la sua Nazionale. Non è il tipico tedesco duro e serio, anzi, è molto allegro e divertente”.

ACCONCIATURA – “Non mi taglio i capelli da molto tempo, ma quando devo farlo, lo faccio da solo”.