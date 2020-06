Real Madrid, Marcelo è già carico: “I prossimi match saranno come 11 finali”

Si avvicina la ripresa della Liga. Il 12 giugno il campionato spagnolo sarà pronto per ripartire dopo lo stop imposto dall’emergenza Coronavirus. Tra le formazioni più motivate c’è indubbiamente il Real Madrid. I Blancos, infatti, devono rimontare i due punti di svantaggio in classifica rispetto al Barcellona. Una missione tutt’altro che impossibile per una formazione di alto livello come le Merengues. Il terzino Marcelo ha suonato la carica all’ambiente attraverso i canali ufficiali del club: “Stiamo migliorando. Abbiamo attraversato un momento molto complicato senza poterci allenare. Le prossime partite dovranno essere vissute come 11 finali, dobbiamo dare tutto per poter vincere. Il Real Madrid cresce quando gioca le partite importanti, se un tuo amico dà tutto tu hai maggiori motivazioni”.