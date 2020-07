Real Madrid, Mendy e la vittoria che gli farebbe battere Sergio Ramos, Marcelo e tanti altri big…

“Match ball” in Liga, dove il Real Madrid potrebbe aggiudicarsi la vittoria del campionato vincendo la sfida contro il Villarreal. Servono due punti per i blancos per battere l’inseguitrice Barcellona. In caso di successo sarà titolo.

Un trofeo che potrebbe far sorridere in modo particolare uno degli ultimi arrivati: Ferland Mendy. Come ricorda Marca, infatti, il laterale francese, in gol anche nell’utlimo match contro il Granada, potrebbe fare meglio di… Sergio Ramos e non solo.

Mendy può battere Sergio Ramos, Marcelo e tanti altri…

Se il Real Madrid dovesse aggiudicarsi la Liga questa sera, Mendy vincerebbe il titolo al suo primo anno in blancos. Certo, come lui ci sarebbero anche altri 9 giocatori ma nessuno di loro – vedasi ad esempio Hazard o Jovic – è stato impiegato ed è stato protagonista come lui in questa annata. Non un record, ma sempre una statistica migliore di tanti big presenti in rosa. Infatti, giocatori del calibro di Sergio Ramos, Marcelo, Modric, Benzema e Kroos non ci sono riusciti fin da subito. Il capitano blancos, per esempio, ci ha messo due stagioni, vincendo la sua prima Liga nel 2006-2007. Ancora peggio è andata a Kroos che arrivava dopo due titoli in Bundesliga ma ci ha messo ben tre stagioni per trionfare in Spagna. Modric ci ha messo 4 stagioni invece per laurearsi campione. Insomma. Mendy potrebbe già scrivere un pezzetto di storia del Real Madrid al suo primo anno da galacticos…

