Real Madrid, Militao non si nasconde: “Io il più costoso? Giusto così”

Per giocare nel Real Madrid bisogna avere necessariamente talento e carattere. Solo così si può diventare un Galactico a tutti gli effetti. E tutti i Blancos dimostrano di meritare la maglia, compreso Eder Militao. Il difensore brasiliano è anche il più pagato del club madrileno tra i compagni di reparto. Tuttavia il giocatore classe 1998 dimostra di non temere affatto la pressione.

MERITO

In un’intervista ad AS, Militao ha spiegato il suo punto di vista: “Essere il difensore più costoso della storia di Madrid è qualcosa di molto importante, si basa sul lavoro svolto in precedenza. Tale importo pagato è meritato e pertanto devo continuare a lavorare”. Infine un commento sulla vittoria della Liga: “Dicono che la Champions League è molto importante, ma anche la Liga è altrettanto valida e non posso spiegare la sensazione di vincerla. E’ stato incredibile”.