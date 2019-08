Real Madrid, Modric non ci sta: “Espulsione? Eccessiva, quell’entrata la farei ad un compagno…”

Un rosso esagerato, almeno secondo Luka Modric. Il centrocampista croato del Real Madrid è stato mandato fuori dal campo dopo un intervento ritenuto da espulsione nel match d’esordio in Liga dei Blancos contro il Celta Vigo.

La dinamica non ha convinto il fischietto che, senza alcun dubbio, al minuto 56′ si è diretto verso il Pallone d’Oro e gli ha fatto terminare anzitempo la gara. Un rosso che, con ogni probabilità, costerà la prossima gara di campionato a Modric che sui social, attraverso un messaggio apparso sul proprio profilo Twitter, ha voluto dire la sua su quanto accaduto.

ESAGERATO – Poche parole, ma chiare. Modric non ci sta e si sfoga contro il direttore di gara: “Espulsione per un’azione fortuita. Nella vita farei intenzionalmente un’entrata così ad un compagno! Totalemente involontaria”. Le immagini sembrano confermare la tesi del croato, ma per l’arbitro non c’è stato alcun dubbio. Per il centrocampista possibile squalifica in vista della gara di sabato al Santiago Bernabeu contro il Valladolid.