Real Madrid nella storia: 20 marcatori diversi nella stessa stagione

Il Real Madrid fa festa grazie al 3-0 rifilato al Valencia nella notte. Tre punti d’oro arrivati grazie alla doppietta del solito Benzema e al gol di Asensio. Proprio con la rete siglata dallo spagnolo, ritornato in campo dopo il lungo infortunio, il club blancos ha fatto registrare un nuovo record nel campionato spagnolo.

Infatti, come sottolineato anche da molti utenti sui social, mai nessuno prima d’ora aveva mandato in rete 20 giocatori diversi nello stesso campionato. In casa madrilena. all’appello mancano solatanto tre calciatori oltre ai portieriì. Si tratta di Militao, Mendy e Brahim che siamo sicuri proveranno anche loro ad entrare ulteriormente nella storia del Real Madrid e della Liga.

