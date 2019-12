Real Madrid nella storia della Liga: primo club a vincere 1700 partite. E Benzema…

Varane e Benzema regalano il successo al Real Madrid nella gara di campionato dei blancos contro l’Espanyol. Ma non solo. Il 2-0 delle Merengues fa registrare un record assoluto per tutta La Liga.

Il Real Madrid è, infatti, la prima squadra nella storia del massimo campionato iberico a raggiungere le 1700 vittorie. Un record pazzesco per la società di Florentino Perez che, con i tre punti ottenuti al Santiago Bernabeu, si riporta momentaneamente in vetta alla classifica in attesa della partita del Barcellona, impegnato contro il Maiorca in casa al Camp Nou.

BENZEMA – Merita qualche parola anche il bomber Karim Benzema. L’attaccante, infatti, con la rete siglata quest’oggi è il giocatore ad essere stato coinvolto in più azioni da gol di chiunque in campionato. In 14 presenze, il centravanti ha messo a segno 11 gol e 5 assist. Nessuno come lui!