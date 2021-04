Real Madrid non vince col Getafe, Courtois: “Campo secco, la palla non rotolava”

Il portiere blancos dopo lo 0-0 in Liga

Redazione ITASportPress

Stop inatteso del Real Madrid in Liga. Pari senza reti contro il Getafe per gli uomini di Zidane che fermano la loro corsa alla vetta del campionato spagnolo. Tante assenze e soprattutto qualche problema a decifrare il terreno di gioco che, almeno secondo quanto affermato dal portiere Thibaut Courtois non era decisamente ottimale...

Courtois e il campo... secco

"Sono un po' deluso dal punto ottenuto, ma non è facile con tante partite e su un campo difficile come quello del Getafe", ha detto Courtois come riporta Marca. Proprio sul terreno di gioco il portiere belga prosegue: "Un campo difficile da decifrare. Molto secco e asciutto dove è difficile fa rotolare la palla e fare passaggi precisi. La circolazione di palla è stata difficile. Nel primo tempo ho toccato la palla con due dita ed è andata vicino al palo. Se non sto attento...".

In ogni caso, l'estremo difensore del Real Madrid, autore ancora una volta di una prestazione incredibile, non demorde e carica l'ambiente: "Anche nelle avversità siamo un gruppo forte. Non dobbiamo abbatterci ma affrontare tutto. Siamo il Real". Allo stesso modo però, Courtois ammette di essere al limite della tenuta fisica: "Ognuno di noi sa come si sente. Penso a Luka (Modric ndr). Alla sua età una volta potrebbe anche riposare", ha scherzato il belga. "Ma ha giocato ancora tutta la gara. Siamo al limite e non possiamo fare rotazioni. L'unica strada è cercare di riposare".