Real Madrid, nuovo caso Bale? Tutti nella foto di squadra ma non il gallese…

Nottata di festa in casa Real Madrid dopo la vittoria del Clasico contro il Barcellona. Netto il 2-0 con cui i blancos hanno vinto la sfida contro i rivali blaugrana conquistando anche la vetta della classifica de La Liga.

I festeggiamenti dei calciatori sono iniziati negli spogliatoi e sono stati immortalati da svariate foto pubblicate poi sui social network. A creare qualche polemica, però, come sottolineano i quotidiani spagnoli tra cui Mundo Deportivo e Sport, è l’assenza di Gareth Bale. Nelle immagini circolate dai profili Instagram di Sergio Ramos, Isco e altri, infatti, ci sono proprio tutti. Gli infortunati, gli squalificati, ma non c’è traccia del gallese. Il classe 1988 da tempo nel mirino della stampa per ragioni di integrazione col gruppo e di mercato, è ancora sotto la lente d’ingrandimento e la sua assenza desta non poche polemiche. Il Mundo Deportivo, addirittura, afferma che Bale è andato via dal Santiago Bernabeu prima di tutti. Ancora una volta…