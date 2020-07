Real Madrid, per vincere la Liga ci si affida al miglior portiere dal 1988: il record di Courtois

Zidane lo ha definito “Fenomenale”. Thibaut Courtois si prende il complimento e continua a performare al massimo. Il portiere belga del Real Madrid, arrivato nella capitale blanca nell’agosto del 2018, ha conquistato finalmente tutti. Il 28enne ha messo a segno un importante record, risultando ancora una volta decisivo per i suoi.

Courtois: l’imbattibile portiere del Real Madrid

Il classe 1992, grazie all’ennesima partita senza subire gol, ha fatto registrare un risultato unico per i portieri del Real Madrid. Courtois, infatti, come sottolineano i media spagnoli e anche Bleacher Report ha disputato la sua 18esima partita senza vedersi superato da reti rivali nella Liga. Non solo. Si tratta del quinto match consecutivo che porta a casa un clean sheet. Per un portiere blancos un risultato unico che non si verificava dal lontano 1988. In casa Real Madrid si godono, come si vede sui social ufficiali del club spagnolo, “il muro” belga. Lo stesso tecnico Zidane ha commentato le sue prestazioni in modo molto chiaro: “Ogni partita è fenomenale. Penso che stia avendo un peso importantissimo in questo campionato de La Liga. Lui è senza dubbio in ottime condizioni fisiche e si vede. Ci ha spesso salvato dal subire gol in determinate occasione. Davvero, è molto importante per noi”.

Il Real Madrid si è aggiudicato l’ultima sfida di campionato contro l’Alaves per 2-0 grazie ai gol di Benzema e Asensio e si è riportato a +4 in classifica sul Barcellona che insegue alla disperata il club di cui Courtois sta diventando un simbolo…

